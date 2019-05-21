المنشطات استمعت للمولد والقرار خلال 14 ساعة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استمتعت لجنة الرقابة على المنشطات، أمس لأقوال لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد فهد المولد، بعد إيقافه من قبلها لثبوت تواجد مادة محظورة في العينة التي أخذت منه عقب مباراة فريقة الدورية أمام نادي النصر والتي كسبها الاتحاد، ومن المنتظر أن تصدر اللجنة قراراها خلال الـ 24 ساعة القادمة، وستمنح اللاعب حق الاستئناف خلال 21 يوماً من تاريخ صدور القرار.

استمتعت لجنة الرقابة على المنشطات، أمس لأقوال لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد فهد المولد، بعد إيقافه من قبلها لثبوت تواجد مادة محظورة في العينة التي أخذت منه عقب مباراة فريقة الدورية أمام نادي النصر والتي كسبها الاتحاد، ومن المنتظر أن تصدر اللجنة قراراها خلال الـ 24 ساعة القادمة، وستمنح اللاعب حق الاستئناف خلال 21 يوماً من تاريخ صدور القرار.

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