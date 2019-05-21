شكرا لقرائتكم خبر عن السومة يواصل التألق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

واصل المهاجم الهداف عمر السومة، إنقاذه لفريقه الأهلي وممارسته هوايته التي لا يتوقف عنها وهي التسجيل في مرمى الخصوم، وذلك بعد تسجيله هدف فريقه الأول مساء أمس أمام ضيفه الأوزبكي وهو الهدف الذي منح الأهلي التقدم قبل أن يتعادل الفريق الأوزبكي ويعود غريب ليمنح الأفضلية للأهلي، وبهذا الانتصار خطف الأهلي بطاقة الصعود في مجموعته التي تصدرها السد بعشر نقاط وخلفه الأهلي بتسع نقاط.

وبهذا الهدف واصل السومة صدارة هدافي الفريق والمنافسة على هداف البطولة أيضاً برصيد 6 أهداف من مجموع 7 أهداف لفريقه، سجلها خلال ست مباريات خاضها الفريق هذا الموسم في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.