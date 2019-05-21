شكرا لقرائتكم خبر عن الحزم يعبر الخليج بهدف في ملحق الصعود والهبوط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

وضع فريق الحزم قدماً نحو البقاء في دوري المحترفين بعد أن تمكن من الفوز على ضيفه الخليج بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس (الاثنين) ضمن ذهاب ملحق الصعود والهبوط.

شهد اللقاء سيطرة متبادلة من الفريقين وتمكن الحزم من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة (20) عن طريق المحترف جون باجوي من ركلة جزاء، وحافظ الحزم على تقدمه رغم المحاولات الخلجاوية لإدراك التعادل.

وبذلك سيخوض الحزم لقاء الإياب بفرصتي الفوز أو التعادل، فيما يحتاج فريق الخليج الفوز بهدفين دون مقابل على أقل تقدير للتأهل لدوري المحترفين وذلك في اللقاء الذي سيجمع بينهما في إياب الملحق يوم الجمعة القادم على ملعب الخليج.