شكرا لقرائتكم خبر عن نمور البحرية والقمة في نهائي ويمبلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) يلتقي فريقا نمور البحرية والقمة اليوم الثلاثاء، في نهائي بطولة ويمبلي الرابعة على ملعب أكاديمية ويمبلي فرع بحرة، هذا وشهدت البطولة مشاركة العديد من النجوم المخضرمين أمثال: حمد المنتشري، وصالح الصقري ومحمد أمين، والبرازيلي سيرجيو، وعبيد الشمراني ورافع الرويلي.

يلتقي فريقا نمور البحرية والقمة اليوم الثلاثاء، في نهائي بطولة ويمبلي الرابعة على ملعب أكاديمية ويمبلي فرع بحرة، هذا وشهدت البطولة مشاركة العديد من النجوم المخضرمين أمثال: حمد المنتشري، وصالح الصقري ومحمد أمين، والبرازيلي سيرجيو، وعبيد الشمراني ورافع الرويلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نمور البحرية والقمة في نهائي ويمبلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.