شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر الشاب يطير إلى بولندا استعداداً للمونديال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

عاود المنتخب الوطني تحت 20 عاماً أمس الأول (الأحد) تدريباته ضمن معسكره المقام في العاصمة البرتغالية لشبونة، في إطار الفترة الثانية من المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عاماً 2019 في بولندا، وذلك عقب مواجهة منتخب البرتغال السبت الماضي في آخر المباريات التجريبية.

وأجرى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية صباحاً على ملعب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، الذي قسَّم اللاعبين في بداية الحصة التدريبية إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة السبت مراناً استشفائياً، في حين ركَّزت المجموعة الثانية العمل على الكرات الثابتة الهجومية.

من جهة أخرى، منح الجهاز الفني للمنتخب الوطني اللاعبين فترةً حرة في الفترة المسائية، على أن تغادر بعثة «الأخضر» إلى بولندا صباح أمس (الاثنين) تحضيراً لبدء منافسات كأس العالم.

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 20 عاماً دشَّن مراحل إعداده لكأس العالم بمعسكر في الدمام خلال شهر يناير الماضي، خاض خلاله مباراتين تجريبيتين ضد منتخب السنغال، أعقب ذلك المرحلة الثانية والتي جاءت بين الرياض وإسبانيا خلال شهر مارس، وخاض خلالها «الأخضر» مباراتين تجريبيتين ضد منتخبي الأوروغواي والأرجنتين، في حين استضافت مدينة أبها خلال شهر أبريل المرحلة الثالثة والتي التقى فيها المنتخب الوطني بمنتخب جنوب أفريقيا في مباراتين تجريبيتين، بينما خاض «الأخضر» خلال الفترة الأولى من المرحلة الرابعة والتي جاءت في النمسا 4 مباريات تجريبية أمام منتخبات نيجيريا، وكولومبيا، والمكسيك، وسلوفينيا، واختتم أمس الأول مبارياته التجريبية قبل المونديال بمواجهة منتخب البرتغال والتي جاءت في إطار الفترة الثانية من مرحلة الإعداد الرابعة.