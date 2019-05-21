شكرا لقرائتكم جمال حمزة قبل مواجهة الزمالك ونهضة بركان : خايف من كودجو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال جمال حمزة نجم الزمالك إن ما يقلقه فى مواجهة الإياب بين الزمالك أمام نهضة بركان لابا كودجو مهاجم الفريق المغربى وأخطر لاعبيه.

أكد حمزة فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور إن كودجو يعد من اللاعبين المميزين اللذين يمتلكون سرعات عالية وصاحب فكر مختلف عن الأفارقة.

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تابع نجم الزمالك الأسبق أن ما يميز نهضة بركان المغربى الهجمات المرتدة التى يلعبون عليها ومن شأنها أن تشكل خطرا على مرمى الفريق الأبيض.

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية المقرر لها الأحد المقبل على ملعب برج العرب.