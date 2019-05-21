شكرا لقرائتكم مدفع الإمساك .. كيف كانت البرتغال مهد كأس الأمم الإفريقية؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مدينة لشبونة البرتغالية في عام 1956 وتحديدا في في فندق افينيدا يوم الثامن من يونيو اجتماع أسفر عن إقامة بطولة تجتمع حولها البلاد الإفريقية كافة.

وكان أطراف الاجتماع كلا من : المصري عبد العزيز سالم (أول رئيس للاتحاد الأفريقي) ومحمد لطيف ويوسف محمد ، ومن السودان كلا من عبد الرحيم شداد وبدوي محمد وعبد الحليم محمد ومن جنوب أفريقيا : وليم فيل ، جاء ذلك علي هامش اجتماع الكونجرس الخاص بالفيفا وبدأوا يفكرون في تأسيس اتحاد قاري للكرة الأفريقية وكذلك تدشين بطولة تقوم علي فكرة المنافسة بين كل دول القارة فيما بينهم لتحديد البطل الذي يجلس علي عرش القارة السمراء.