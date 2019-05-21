شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : أحذر اللاعبين من نهضة بركان فى مباراة الإياب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك انه يثق فى اللاعبين فى مباراة الاياب امام نهضة بركان المغربى. Advertisements واكد مرتضى منصور اثناء مدخلة هاتفية لبرنامج الزمالك اليوم على قناة المحوران ثقنى فى اللاعبين كبيرة لمباراة العودة امام نهضة بركان المغربى وتابع رئيس الزمالك ان مكافأه مباراة الذهاب سنتصرف غدا لهم على الاداء الرجولى . وحذر رئيس الزمالك اللاعبين قبل مباراة العودة من فريق نهضة بركان المغربى لانهم يمتلكون مهارات عاليه واكد مرتضى ان فى مباراة الذهاب لولا توفيق ربنا و رجولة اللاعبين لكانت المباراة قلبت على الزمالك وسجلو أهداف اكثر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور : أحذر اللاعبين من نهضة بركان فى مباراة الإياب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.