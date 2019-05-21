شكرا لقرائتكم حكم صربي لمباراة بتروجت وسموحة .. وسلوفيني لدجلة والحرس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد مباراة بتروجت وسموحة في الأسبوع ال٣٣ بالدوري آليوم علي طاقم حكام صربي . كما قررت اللجنة تعيين طاقم حكام سلوفيني لمباراة دجلة وحرس الحدود في نفس الجولة مساء اليوم .

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