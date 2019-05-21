شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : أرسلنا دعوة للخطيب لحضور مباراة نهضة بركان المغربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الدعوة لمجلس ادارة لانادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب لحضور نهائى الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربى فى برج العرب والمقرر لها الأحد المقبل باستاد برج العرب . كما وجه رئيس الزمالك الدعوة لمجلس ادارة اللجنة الاوليمبية برئاسة هشام حطب لحضور النهائى فى ظل العلاقة الطيبة لمؤازرة الابيض فى لقاء نهضة بركان خاصة انه يمثل مصر . Advertisements وقال مرتضى منصور ان الزمالك يمثل مصر فى هذه البطولة متمنيا تكاتف الجميع خلف الفريق فى هذه المباراة المهمة وحصول الابيض على البطولة ليكلل جهود الفريق في مشوار البطولة كان الزمالك قد خسر فى ذهاب نهائى الكونفدرالية امام نهضة بركان بهدف نظيف احرزه التوجولى لابا كودجو فى الوقت الضائع .

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