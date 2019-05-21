شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : اللجنة الأولمبية وافقت على اعتماد لائحة النادي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدراة نادى الزمالك أن اللجنة الأولمبية وافقت على اعتماد لائحة النادى الأبيض. يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه الساحة الرياضية أزمة بين الطرفين بسبب عدم قناعة الأوليمبية باعتماد اللائحة الخاصة بالنادي في الجمعية العمومية العادية.

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