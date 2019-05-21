شكرا لقرائتكم لوك إيميل يحدد قائمة طلائع الجيش في مواجهة الاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى لطلائع الجيش حدد قائمة ناديه التى تستعد لمواجهة الاتحاد السكندرى فى العاشرة مساء الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري العام . Advertisements وضمت القائمة كل من : "محمد بسام وحسن يوسف وعاصم صلاح وأحمد جعفر وتالا نداي وفرانك ستيفن واحمد سمير واسلام جمال ومحمد شعبان وخالد سطوحي وكابوريا واسلام اجوجو وعموري وعلي الفيل وأحمد سامي وبوشا وكريم طارق ومحمد رزق ومصطفي محمد ويحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 38 هدف فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 51 هدف .

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