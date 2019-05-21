شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : 60 ألف متفرج يحضرون نهائى الكونفدرالية بموافقة الداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدراة نادى الزمالك أنه حصل على موافقة أمنية على حضور 60 ألف مشجع لمباراة نهائة الكونفدرالية المقرر لها الأحد المقبل.

قال مرتضى منصور فى فيديو إذاعه برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور إن ةمنافذ توزيع تذاكر النهائى الأفريقى ستبدأ غدا فى القاهرة والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية والسويس.

ويستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة اياب الدور النهائي لمسابقة الكونفيدرالية الافريقية أمام نهضة بركان والتى ستقام فى تمام العاشرة مساء الأحد المقبل بأرضية ملعب استاد برج العرب.