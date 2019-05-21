شكرا لقرائتكم مصر تشارك بـ 23 لاعباً فى بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشارك مصر بـ11 لاعبة منافسات المرحلة الأولى من بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش حيث تشهد البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين فى منافسات السيدات في مقدمتهن رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى، نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية، نور الطيب المصنفة الثالثة، ونوران جوهر المصنفة السابعة.

تعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش واحدة من أقوى وأعرق البطولات في تاريخ اللعبة، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات البلاتينية، حيث تبلغ القمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

بينما فى منافسات الرجال تشارك مصر بـ12 لاعباً أيضاً، وفى مقدمتهم على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، محمد الشوربجى المصنف الثانى، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف التاسع، فيما انسحب طارق مؤمن المصنف الثالث بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها قبل البطولة.

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كانت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً وبطلة العالم هي صاحبة اللقب المصري الأخير ببطولة بريطانيا وذلك عقب تغلبها على مواطنتها نوران جوهر لاعبة وادي دجلة في المباراة النهائية بنسخة عام 2016 بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 75 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11/7, 9/11, 7/11, 11/6, 11/8.

فيما يحمل محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً لقب البطولة في نفس العام بعد تغلبه على المصري رامي عاشور بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11/2, 11/5, 11/9.