شكرا لقرائتكم خبر عن كروية شرق تدخل مرحلة الحسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت الإثارة في بطولة شرق الرمضانية لسباعيات كرة القدم في نسختها الثالثة عشرة والتي ينظمها أبناء خورفكان تحت شعار «شكراً سلطان» بمشاركة 12 فريقاً يمثلون كافة أنحاء المنطقة الشرقية وتستمر فعالياتها حتى العشرين من شهر رمضان، وأسفرت مواجهات دور الثمانية عن تأهل كل من اللؤلؤية في أعقاب فوزه على صنطي أقوى المرشحين 2-صفر، وتغلب برج العدواني على ذاون 2-1، ودريم تيم على برج الرابي 3-1، والخور على المرحوم الجسمي بركلات الترجيح، واليوم تقام مباراتان في المربع الذهبي الأولى تجمع دريم تيم في مواجهة برج العدواني، ثم يعقبه لقاء الخور واللؤلؤية لتحديد هوية المتأهلين للمباراة النهائية.
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