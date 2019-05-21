الوحدة يتطلع لتعزيز صدارته أمام الاتحاد السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمد مصطفى

يتطلع الوحدة إلى تعزيز صدارته، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على شقيقه الاتحاد السعودي مساء اليوم، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، لحساب الجولة الأخيرة في المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، بعد أن خسر في الجولة الأولى بهدفين من لوكوموتيف الأوزبكي في طشقند، ثم الفوز على الاتحاد السعودي ذهاباً في أبوظبي بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم الريان خارج الديار بهدفين مقابل هدف، وتكرار فوزه في مباراة الإياب في الجولة الأخيرة في أبوظبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. بينما تفوق على لوكوموتيف الأوزبكي في أبوظبي في الجولة الماضية، فيما يحتل الاتحاد السعودي المركز الثاني برصيد 10 نقاط ولوكوموتيف ثالثاً ب4 نقاط والريان ب3 نقاط، حيث ضمن الوحدة والاتحاد الحصول على بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى دور ال16، ولذلك فإن المواجهة التي يتوقع أن تكون قوية ستكون لتحديد الحاصل على المركز الأول في الترتيب.

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ويأمل الوحدة في مواصلة تفوقه على فريق الاتحاد السعودي الذي نجح في الفوز عليه في الجولة الثانية من المسابقة برباعية في العاصمة أبوظبي، ويتطلع «أصحاب السعادة» إلى استمرار تفوقه وعروضه القوية في دوري أبطال آسيا هذا الموسم التي وضعته الممثل الوحيد للإمارات في النسخة الحالية عقب خروج العين والوصل.

ويفتقد الوحدة في مباراة اليوم الثنائي البرازيلي ليوناردو دي سوزا والمدافع أحمد راشد بسبب الإيقاف لحصولهما على الإنذار الثاني في مباراة لوكوموتيف الأوزبكي في الجولة الخامسة، كما يستمر غياب يحيى الغساني ومحمد عبد الباسط اللذين انتهى موسمهما مع الوحدة بسبب الإصابة وحاجتهما لوقت أطول للعلاج.

وأدى الوحدة مرانه الختامي مساء أمس في الملعب الذي يستضيف المباراة، وركز من خلاله الهولندي تين كات مدرب الفريق على وضع اللمسات الأخيرة على الخطة والتشكيلة التي يخوض بها اللقاء، وظهر جميع اللاعبين في حالة بدنية جيدة ومعنويات عالية.