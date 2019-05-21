شكرا لقرائتكم خبر عن فهود زعبيل و«تي جي» بطلا «رمضانية الشارقة الرياضية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة عصام هجو:

توّج الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي مساء أمس الأول، فريق فهود زعبيل بطلاً للنسخة الرابعة من بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات التي نظمتها قناة الشارقة الرياضية، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بعد فوزه على فريق شرطة الشارقة بنتيجة 7 3، فيما انتزع فريق «تي جي» لقب الناشئين وكأس البطولة والميداليات الذهبية وجائزة مالية 50 ألف درهم، بعد تغلبه على فريق فاست للمقاولات 3-2 في أمسية مسك الختام للبطولة التي احتضنتها صالة نادي الشارقة الرياضي.

حضر الختام محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، و طارق علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والمهندس سليمان عبد الرحمن عبدالله، رئيس إدارة الألعاب الفردية، ولاعب نادي الشارقة الرياضي لكرة القدم البرازيلي إيجور كورنادو، الذي توجه بالشكر إلى قناة الشارقة الرياضية.

وتوج فريق «تي جي» بطلاً للناشئين ونال الميداليات الذهبية وكأس البطولة وجائزة مالية 50 ألف درهم، ونال فريق فاست للمقاولات صاحب المركز الثاني 30 ألف درهم، وكان تي جي قد فاز على فاست للمقاولات بنتيجة 3-2، وتبادل تسجيل الأهداف لفريق تي جي محمد بيات وسيف الكعبي وعبيد بوسماح، وسجل لفريق فاست غيث بدر وحسن خلفان.

وفي مباراة الختام فاز فهود زعبيل على شرطة الشارقة 7-3، حيث سجل نجوم السامبا الذين يلعبون لفهود زعبيل أهدافاً نالت استحسان ورضى الجمهور الذي تفاعل معها وصفق للثلاثي باسورا وجوناثان لويس سيزار ورانجين تانيان.

وتم تكريم الجهات التي أسهمت في نجاح البطولة وهي غرفة صناعة وتجارة الشارقة، إلى جانب تكريم الشركاء ممثلين بمجلس الشارقة الرياضي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ونادي الشارقة الرياضي الثقافي، وبلدية الشارقة، واللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، إلى جانب تكريم خاص لعيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي وتكريم طواقم التحكيم التي أدارت مجريات البطولة بقيادة الثنائي إبراهيم المرزوقي وعلي حسن كريم.

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وحصل على جائزة هداف البطولة البرازيلي جوناثان لويس سيزر برصيد 7 أهداف، فيما نال لقب أفضل حارس اللاعب حسن علي الحنطوبي حارس فهود زعبيل، بينما ذهبت جائزة أفضل لاعب في البطولة إلى اللاعب البرازيلي رانجين تايان أيضاً من فهود زعبيل.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن الدعم الكريم والمتواصل من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ورعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أسهما بشكل فاعل في الارتقاء بالواقع الرياضي المحلي إلى آفاق أكثر رحابة وتطوراً، مشيراً إلى أن الدورة نموذج يحتذى للأحداث الرياضية المعنية بإبراز الطاقات الشابة والاستثمار بها خلال الشهر الفضيل، لترفد الملاعب المحلية بعناصر فاعلة تثري المشهد الرياضي المحلي.

إشراقات وإنجازات

وهنأ الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على الإشراقات والإنجازات التي تعيشها رياضة الإمارة الباسمة من خلال فوز الشارقة بدوري الخليج لعربي، وتأهل خورفكان إلى دوري الخليج العربي ونجاحات الشارقة الرياضية في تنظيم البطولة الرمضانية التي أصبحت من البطولات المميزة والكبيرة والداعمة إلى لعبة كرة الصالات، وتوجه بالتهاني إلى فريقي فهود زعبيل وتي جي ببطولتي الرجال والناشئين، وهنأ قناة الشارقة الرياضية على التنظيم الرائع والمميز.

وقال راشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية: «منذ انطلاقتها حرصنا على أن تكون البطولة منطلقاً واعداً للمواهب وحاضنة للاعبين الذين يمتلكون الكثير ليقدموه على ميادين المنافسة، وها هي دورة بعد أخرى تؤكد مكانتها وحضورها بين الأحداث الرياضية التي تقام سنوياً على أرض الإمارة لنواكب من خلالها الواقع الرياضي الذي يزدهر يوماً بعد يوم، سيما وأنها تتزامن مع احتفالات الإمارة هذه الأيام بإنجاز كبير حققه نادي الشارقة الرياضي لكرة القدم، بفوزه بلقب دوري الخليج العربي للمحترفين، وتوجه بالشكر إلى كل شركاء النجاح».

وكرم العوبد لاعب الشارقة إيجور كورنادو بعد قيادته لفريق الشارقة للحصول لقب دوري الخليج العربي.