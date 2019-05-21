65 لاعبة تشارك في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق مساء اليوم منافسات النسخة الأولى من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الرمضانية المفتوحة للشطرنج الخاطف التي تنظمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج بقاعة نادي أبوظبي للسيدات، ويشارك في البطولة ما يزيد على 65 لاعبة من 14 دولة.

وتأتي البطولة في بداية الشراكة بين الأكاديمية واتحاد الشطرنج حيث تم توقيع اتفاقية مؤخراً، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال نشر لعبة الشطرنج على مستوى الدولة، وتعزيز مشاركة المرأة بها، بالإضافة إلى توفير الإشراف الفني على البطولة وتوفير طاقم حكام.

ويشارك في البطولة متسابقات من عمر 6 سنوات، وتصل قيمة الجوائز المالية إلى 25 ألف درهم، بالإضافة إلى جوائز خاصة لأفضل لاعبات في مختلف الفئات، ويدير البطولة طاقم تحكيم نسائي دولي بقيادة جواهر الجسمي ومريم منصور ومروة صفر، ويشرف على البطولة الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد رئيس لجنة القوانين في الاتحاد الدولي للشطرنج.

وقال حسين الشامسي الأمين العام للاتحاد: «النسخة الأولى من البطولة هي بداية لمشوار طويل من التعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضات النسائية، والتي تفتح أمامنا اتجاهاً جديداً من أجل نشر اللعبة وتطور مستويات اللاعبات، وتعد الأكاديمية إحدى المؤسسات التي تساعدنا على تنفيذ هدفنا الاستراتيجي في نشر اللعبة في الدولة».