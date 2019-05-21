نهائي مثير بين النيابة والبلدية في «سلة الكراسي» بدورة ند الشبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

تشهد صالة مجمع ند الشبا مساء اليوم المباراة النهائية لبطولة كرة السلة للكراسي المتحركة ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتضم 13 لعبة رياضية، ويبلغ مجموع جوائزها 6 ملايين درهم.

وتجمع المباراة النهائية بين فريقي النيابة العامة وفريق بلدية دبي، في سيناريو مكرر للعام الثاني على التوالي، وجاء تأهل النيابة بعد فوزه على فريق هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 38-19، فيما فاز فريق بلدية دبي على فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف 37-31.

كما تشهد الصالة أيضاً المباراة النهائية لبطولة كرة القدم للإعاقة السمعية، والتي تجمع بين فريقي دبي لأصحاب الهمم «أ» وأبوظبي، وهي المباراة التي تسبق نهائي السلة للكراسي المتحركة.

وكان فريق أبوظبي قد تأهل بعدما فاز في الدور الأول على فريق دبي لأصحاب الهمم «ب» في مباراتين بنتيجة 7-0 و4-1، فيما تأهل فريق دبي لأصحاب الهمم «أ» بعد فوزه على العين في المباراتين بنتيجة 4-3 و3-1.

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واحتفظ فريق شرطة دبي بصدارة المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة كرة قدم الصالات، وذلك عقب تعادله بهدفين لمثلهما أمام الطاهر لحساب الجولة الثانية أمس الأول، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الطاهر صاحب المركز الثاني.

وانتهى لقاء مدرسة القيادة السعودية و«إف 16» بالتعادل الإيجابي 2-2، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى لكرة الصالات، ليرفع فريق مدرسة القيادة السعودية رصيده إلى النقطة الخامسة، ويضمن التأهل للدور المقبل من المنافسات، فيما فقد فريق «إف 16» فرصة التأهل.

وأنعش فريق البحري آماله في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كرة قدم الصالات بتحقيقه فوزاً ثميناً على التسامح 7-1، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المجموعة الثانية خلف شرطة دبي والطاهر، فيما ظل التسامح في المركز الأخير دون نقاط.

واحتفظ فريق «أنكل سعيد» بلقب فئة الفرق ضمن بطولة البادل تنس، وذلك بعدما تفوق ليلة أمس الأول في مباراة الدور النهائي على منافسه فريق مونديا، بواقع مباراتين دون رد، وتفوق «أنكل سعيد» في المباراة الأولى بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-2، وفي المباراة الثانية بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-صفر و6-صفر.

وحضر الدور النهائي، الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، راعي فريق «أنكل سعيد»، الذي ساند لاعبي الفريق، وشد من أزرهم خلال المباراتين، كما هنأ فريق مونديا على حصوله على المركز الثاني، وثمن أدائهم المميز خلال المنافسات.

ومن المقرر أن يسدل الستار مساء اليوم على منافسات البادل تنس، وذلك بإقامة مواجهتي الدور النهائي، وتحديد المركز الثالث لفئتي المواطنين والرجال المفتوحة.