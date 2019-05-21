بطولة «حمدان بن زايد - الظفرة» لكرة القدم تختتم اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد حمدان بن زايد بمدينة زايد في منطقة الظفرة بطولة حمدان بن زايد - الظفرة 2019 لكرة القدم بلقاء فريقي بينونة وبوحصا.

وكانت مباريات الدور نصف النهائي التي أقيمت مساء أمس الأول الأحد بملاعب نادي الظفرة بمدينة زايد شهدت مباريات مثيرة تغلب فيها فريق بوحصا بقيادة نجمه المتألق والمرشح لجائزة هداف البطولة أحمد يوسف الحمادي على فريق العد بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما تمكن فريق بينونة من الفوز على الحمرا في المباراة الثانية بهدفين مقابل هدف في مباراة حسمت في الثواني الأخيرة للمباراة بواسطة نجم بينونة المتألق الكاميروني نيكولاس فيما سجل الحضور الجماهيري للمباراتين رقماً قياسياً بلغ 1753 متفرجاً.

Advertisements

هذا ومن المنتظر أن تتخلل المباراة النهائية للبطولة عدة فقرات تشمل تكريم الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية ورعاة البطولة وأفضل لاعب وأفضل حارس وهداف البطولة ووسائل الإعلام.

من جانبه توقع محمد عبد الكريم الحكم الدولي السابق رئيس اللجنة الفنية للبطولة أن تشهد المباراة النهائية للبطولة إثارة وقوة ومنافسة قوية بين الفريقين المتأهلين مشيداً بما قدمه الفريقان من مستويات طوال مشوار التصفيات مؤكداً أنهما استحقا الوصول للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق بالرغم من قوة المنافسين الآخرين.

وأبدى رئيس اللجنة الفنية للبطولة رضاه على المستوى الفني متوقعاً أن تزداد نجاحات البطولة خلال المواسم القادمة وأكد أن هناك درعاً مميزة تنتظر البطل المتوج بالإضافة إلى المبلغ المالي.