يحيى عبد الكريم: لقب الدوري سيستقطب أفضل اللاعبين للشارقة

حرص يحيى عبد الكريم عبدالله، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لكرة القدم الأسبق ولاعب الفريق الذي شارك في تحقيق أول بطولة دوري لنادي الشارقة في مطلع السبعينات، على رفع التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمناسبة فوز فريق نادي الشارقة ببطولة دوري الخليج العربي، كما توجه بالتهنئة إلى الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، رئيس النادي السابق، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة، ورئيس وأعضاء شركة الكرة، وإلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في النادي بقيادة المدرب عبد العزيز العنبري، كما تقدم بتهنئة خاصة إلى جماهير نادي الشارقة التي وقفت وقفة مميزة للغاية خلف الفريق، ولعبت دوراً مهماً في محافظة الفريق على الصدارة.

أوضح يحي عبدالكريم أن الإثارة التي حدثت في الأمتار الأخيرة من دوري الخليج العربي بين فريق الشارقة وشباب الأهلي، تعتبر أمراً طبيعياً في كرة القدم. وقال: «جاءت بداية شباب الأهلي ضعيفة نوعاً ما، وبدا الشارقة قوياً ومميزاً وانعكست الأمور في الدور الثاني، وفي الوقت الذي كان يتعادل فيه الشارقة كان شباب الأهلي يفوز ويسير في اتجاه تصاعدي، ولكن في نهاية الأمر تمكن ملوك الكرة في الدولة من حسم البطولة لمصلحتهم؛ لأنهم كانوا مسيطرين ومتصدرين من البداية».

وكشف يحيى عبد الكريم أنه كان متخوفاً بصورة كبيرة من مباراة الشارقة مع الوحدة. وقال: «الجهاز الفني بقيادة العنبري وضع الخطة المناسبة وجهز اللاعبين معنوياً ونفسياً وفنياً بصورة ممتازة، وعلى الرغم من غياب خط الوسط بالكامل، فإن نظرة العنبري في اختيار لاعبين محددين للتعويض كانت صائبة فقد أتى بلاعبين أصحاب نزعة هجومية هما محمد الشحي وسيف راشد، وأحياناً يشرك البديل معتصم ياسين. وأعتقد أن سيف راشد ومحمد الشحي أنجزا المهمة بنجاح».

وأفاد يحيى عبد الكريم بأن بعض الإعلاميين تحاملوا على الشارقة كثيراً ولم ينصفوا «الملك»، مبيناً أن الفريق رد على الجميع في الملعب واستطاع أن يحقق بطولة الدوري.

إشادة وتقدير

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وأشاد يحيى عبد الكريم بتألق عادل الحوسني في حراسة المرمى وشاهين في قيادة خط الدفاع، وهنأ ايجور كورونادو بنجومية الموسم. وقال: «يستحقها بلامنازع وكذلك الجمهور وعبد العزيز العنبري يستحق التهنئة على الجائزة والصبر وقيادة الدفة بكل حكمة وهدوء وواقعية في التعامل مع المتغيرات والمستجدات، و اسمحوا لي أن أنصف الجندي المجهول في الفريق وهو اللاعب ريان منديز، الذي كان يقوم بأدوار مزدوجة ويدافع ويهاجم بمستوى واحد، فضلاً عن كونه يجيد عملية الارتداد الهجومي من الدفاع بسرعة كبيرة، وهو لاعب هجومي من الطراز العالي، فضلاً عن شجاعته في التقدم. منديز كان يسجل للشارقة في الأوقات التي تصعب فيها الأمور أمام بقية اللاعبين ولن ننسى له أهدافه في الظفرة والإمارات وأهمها في الفجيرة والنصر».

تقنية الفيديو

وعن التحكيم في دوري الخليج العربي قال: «كان مميزاً أحياناً والأخطاء تكثر أحياناً، وباختصار يمكن أن نقول إن الأخطاء مقبولة في السنة الأولى لتقنية الفيديو التي وضعت لتصحيح الأخطاء والتجويد، ولكن في السنة الثانية يجب أن يكون التفاهم والانسجام حاضراً بين حكام الفيديو وحكم الساحة، ظهرت سلبيات في التعامل مع التقنية الجديدة ونتمنى أن تختفي في الموسم الجديد، ويكون التنسيق حاضراً بين الطرفين».

تتويج مميز

وعن التتويج قال: «أتمنى أن يكون التتويج في الاستاد البيضاوي في نادي الشارقة في سمنان لسعته واستيعابه لأكبر عدد من الجماهير، وأن يكون بعد المباراة بيوم، وأن يتم تخصيص يوم لتتويج الشارقة؛ لأن التتويج بعد نهاية مباراة الإمارات أمر صعب، خصوصاً أنه سيكون يوم السبت ويوم الأحد الدوام والجمهور مرتبط بالعمل الوظيفي؛ لذلك نفضل أن يكون في اليوم الثاني ويبدأ بعد صلاة التراويح ليأخذ الجمهور حقه من الاحتفال».

وأضاف: «ينتظر إدارة النادي دور كبير ومجهود أكبر في دعم الفريق بلاعبين جدد فالفريق محتاج للإضافات الجديدة في الدفاع والوسط والهجوم، والشارقة لن تواجهه أي مشكلة في هذا الأمر، وأي لاعب يتمنى أن يلعب في صفوف بطل الدوري، وأي لاعب يطرق الشارقة أبوابه لن يرفض اللعب في نادي الشارقة، ولقب بطل الدوري كفيل باستقطاب اللاعبين للنادي، خصوصاً أن الفريق تنتظره استحقاقات قارية بتمثيله للدولة في دوري الأبطال وفي بطولة كأس الأندية العربية، إضافة إلى البطولات المحلية ولن نرضى بمشاركة هامشية للفريق في دوري أبطال آسيا، ويجب أن يكون الفريق مشرّفاً وعلى قدر وقيمة المنافسة».