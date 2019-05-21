نصف نهائي مثير في بطولة منصور بن زايد للكرة الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الخيمة الرياضية بفندق قصر الإمارات في أبوظبي مساء أمس الأول ختام مباريات الدور التمهيدي لفرق المجموعات لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم المقامة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف اللجنة الرياضية بوزارة شؤون الرئاسة.

ويلتقي في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء بنفس الملعب، وضمن مباراتي دور الأربعة فريقا مكتب الأمين العام متصدر المجموعة الأولى مع مكتب البعثات ثاني المجموعة الثانية، وتعقبها مباراة فريق مدارس الإمارات الوطنية الصاعد في صدارة المجموعة الثانية مع فريق المراسم الرئاسية وصيف المجموعة الأولى، ويتأهل الفائزان من المباراتين للعب على لقب البطولة وتحديد المركزين الأول والثاني مساء يوم غد الأربعاء.

وكان فريق مدارس الإمارات الوطنية قد أعاد ترتيب فرق المجموعة الثانية واعتلى صدارتها بفوزه المثير على فريق شركة قصر الإمارات في ختام مباريات الدور التمهيدي مساء أمس الأول بنتيجة 4-2 ليفك ارتباطه بفريق مكتب البعثات الذي تراجع للمركز الثاني وصيفاً للمجموعة بعد أن رفع فريق الوطنية رصيده إلى 12 نقطة دون هزيمة أو تعادل وسجل له أحمد شوقي ومصطفى حافظ وأحمد سمير هدفين ولفريق قصر الإمارات محمد عودة وهزاع عيسى المهيري وفي المباراة الثانية اعتبر فريق صندوق أبوظبي للتنمية فائزاً على طيران الاتحاد 3-صفر.

واحتفظ لاعب فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية يوسف أكيومن بصدارة قائمة الهدافين برصيد 14 هدفاً بالرغم من خروج فريقه من الدور التمهيدي، وفي المركز الثاني لاعب مكتب البعثات وصيف المجموعة الثانية أسامة الشعيبي برصيد 8 أهداف، وحل ثالثاً لاعب فريق دائرة القضاء أحمد مجدي برصيد 7 أهداف.