«الأولمبياد الخاص» تُكرِّم الداعمين والشركاء والمنتخب الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرمت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي الداعمين والشركاء الاستراتيجيين والفريقين الفني والإداري لمنتخب الإرادة الوطني، المشارك في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.

جاء ذلك خلال حفل المؤسسة السنوي الأول الذي أقيم أمس في أبوظبي، بحضور شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي وعدد من المسؤولين في الدولة، وممثلين لجهات حكومية وخاصة.

وألقت شما بنت سهيل المزروعي كلمة استهلتها بشكر الجهات المساهمة التي لكان لدعمها الأثر الكبير في المنجزات العالمية التي حققها منتخب الإرادة في الألعاب العالمية، وقالت: «من وطن الإرادة اجتمعنا جميعاً على قلب ويد واحدة مؤمنين بقدرات أبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم من فئة الإعاقة الذهنية، لنأخذ بأيديهم جميعاً ونثبت للعالم أجمع قدراتهم وشجاعتهم التي لا تعرف المستحيل، فنحن في دولة اللامستحيل التي يتحلى جميع أفرادها بسلاح الإرادة القوية، ونأتي اليوم لنحتفي بكم ونثمن جهوداً قمتم بها مؤسسات وأفراداً، أسهمت في تغيير حياة كثيرين، من الشفقة إلى الاعتزاز.. ومن الخجل إلى الفخر».

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وأضافت: «حققنا منجزات كان لكل شخص منكم جزء منها، وبصمة لها أثر باقٍ لتكون دولة الإمارات الحاصلة على الترتيب الخامس عالمياً والأولى في الشرق الأوسط في مجموع الميداليات التي حصدتها، ومن هنا ندعو الجميع لاستكمال المسيرة وحمل إرث الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص لنستمر بكل إخلاص وحب في دعم مسيرة الدمج المجتمعي الشامل والتمكين».

وقدمت الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإلى سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، الرئيسة الفخرية للأولمبياد الخاص الإماراتي، لما أولوه من اهتمام ودعم كبير للمؤسسة ولأصحاب الهمم.

وكرمت شما بنت سهيل المزروعي يرافقها طلال الهاشمي الجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين، فيما تم تكريم الجهات المساهمة في تحضير لاعبي منتخب الإرادة المشارك في الألعاب الإقليمية والعالمية .

وشمل الحفل تكريم الجهات المساهمة في تنشيط الحركة الرياضية والمجتمعية لأصحاب الهمم من فئة الإعاقة الذهنية خلال العام الفائت في الدولة، وفي نهاية الحفل تم الإطلاق الرسمي لجائزة «وطن الإرادة» في دورتها الأولى، وهي جائزة تهدف إلى تكريم الأفراد المميزين من الفريق الفني والإداري الذين أدوا بشكل استثنائي وكانوا قدوة للجميع بعطائهم وتفانيهم اللامحدود.