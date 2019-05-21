النيابة المالية الفرنسية تطلب محاكمة لامين دياك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلبت النيابة العامة المالية في فرنسا أمس محاكمة الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، ونجله بابا ماساتا دياك المشتبه في تورطهما في نظام فساد للتغطية على حالات منشطات تخص الرياضيين الروس، حسبما أفادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس أمس الاثنين.

وفتحت النيابة المالية الفرنسية في نوفمبر 2015 بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، هذا التحقيق الذي له تشعبات دولية، حيث يتهم لامين دياك بتلقي أموال روسية من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال، كما يتهم دياك الابن بتلقي ملايين اليوروهات من الرشى من خلال عقود تسويقية أو لترجيح كفة ريو دي جانيرو وطوكيو لاستضافة أولمبيادي 2016 و2020.

ويتهم الرئيس السابق للاتحاد الدولي ب «خيانة الثقة» لأنه سمح، «بموجب صلاحياته»، لنجله ب «تحويل عوائد للاتحاد الدولي من حقوق الرعاية لحسابه الخاص» حسب الاتهام.