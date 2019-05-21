المدام ينظم مبادرات تطوعية ومسابقات ثقافية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك فريق نادي المدام التطوعي في عدد من الأنشطة الخيرية في شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال مبادرة توزيع وجبات الإفطار في الخيم الرمضانية بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية فرع المدام في عدد من المواقع الخيرية التابعة لها، كما وشارك الفريق في مبادرة إفطار على الطريق بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية وذلك من خلال توزيع وجبات الإفطار على طريق المدام- دبي حيث تهدف الحملة إلى نشر الخير وثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، فيما شارك الفريق العمل التطوعي مع اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية السابعة بالنادي، حيث انتسب مؤخراً إلى فريق العمل التطوعي أكثر من 12 من اللاعبين المنتسبين للنادي.

من جانب آخر تواصلت الجوائز اليومية للمسابقة الرمضانية الإلكترونية «اعرف وطنك» حيث تقدم اللجنة الثقافية جوائز يومية بقيمة 10 آلاف درهم من خلال تطبيق إلكتروني يطرح أسئلة عن أهم المعالم في إمارة الشارقة.