الزعيم و«بيق مارت أيه» إلى نهائي الطائرة في بطولة العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد الزعيم إلى نهائي الكرة الطائرة ضمن دور التسامح الرمضانية التي تقام برعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، وتجرى فعالياتها حالياً بمدينة العين وتتضمن العديد من المنافسات والألعاب الرياضية، وجاء تأهل الزعيم للمباراة النهائية بعد فوزه 3-0 على منافسه أونلي فريش في نصف النهائي، ليضرب بذلك موعداً في النهائي مع «بيق مارت أيه» الذي حقق فوزاً سهلاً على منافسه فريق التعاون بثلاثية نظيفة وقدم مستوى فنياً قوىاً ليسيطر على مجريات اللعب وينهي اللقاء لصالحه عن جدارة واستحقاق، وسيلتقي أونلى فريش مع التعاون في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.وجرت أمس الأول قرعة خماسيات كرة القدم التي تقام فعالياتها بصالة نادي العين بمشاركة 10 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين ضمت الأولى فرق الاتحاد، وشركة الريس للمقاولات والتعاون وفندق سيتي سيزون والعين سيتي، في حين تألفت المجموعة الثانية من فرق الجالية المغربية وأياكس وشباب العين والجالية الأردنية وشرطة العين.

وستنطلق المنافسة اليوم بثلاث مواجهات بين الاتحاد وشركة الريس للمقولات، و الجالية الأردنية وشباب العين، وتختم بمواجهة التعاون مع فندق سيتي سيزون.