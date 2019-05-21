الجزيرة يناقش رؤية المستقبل للتحديث والتطوير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش نادي الجزيرة الرياضي الثقافي التقدم الذي يحققه في مختلف الجوانب الإدارية والرياضية والمؤسسية، بعد مرور عام على إطلاق رؤيته للتحديث والتطوير التي يمثلها شعار: «فريق واحد، هدف واحد، تاريخ عريق، ومستقبل مشرق».

جاء ذلك خلال لقاء رمضاني بحضور ومشاركة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة التنفيذية، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات النادي، التي تشمل: «الجزيرة لكرة القدم» و«الجزيرة للألعاب المصاحبة» و«الجزيرة كابيتال للاستثمار»

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حضر الملتقى محمد سيف السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للكرة، وحمد بن بروك رئيس مجلس إدارة النادي سابقاً، وراشد عتيق الهاملي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الجماعية وأعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم بمن فيهم: خالد محمد بالعمى وحمد الحر السويدي وطارق أحمد المسعود وعايض مبخوت الهاجري.

وحضره أيضاً أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الجماعية بمن فيهم: حليمان مبارك الهاملي وهاشم السيد الفردان وعبد الله عمر مخير وعوض هويشل اليعقوبي وعادل إبراهيم المرزوقي وأعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة للاستثمار والتطوير العقاري بمن فيهم: مرشد ثاني الرميثي وسعيد بن عمير وشهاب عيسى بوشهاب إلى جانب عدد كبير من أقطاب النادي وأعضاء مجالس إداراته السابقين يتقدمهم سعيد السويدي ومرشد الحميري وحسن موسى القمزي إضافة إلى عدد من اللاعبين الحاليين والقدامى.

وتماستعراض التقدم الذي تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والأسس الراسخة والمتينة التي تم إرساؤها؛ لتحويل «الجزيرة» إلى مثال للأندية الرياضية الناجحة. وألقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر كلمة في الملتقى نقل خلالها تحيات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس الشرف، الرئيس الفخري للنادي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس النادي، إلى كافة أعضاء أسرة نادي الجزيرة، وثمّن توجيهات ومتابعة قيادة النادي واهتمامها وحرصها على تطبيق وتفعيل أفضل الممارسات والالتزام بأرقى معايير الأداء؛ لضمان البناءِ على التاريخ العريق للنادي، والدفع قدماً بمسيرته نحو مستقبل مشرقٍ من النجاح والتميز.. وتوجه كذلك بالشكر لمجلس أبوظبي الرياضي؛ لدعمهم المتواصل.