شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الوصل والوحدات بدورة الناشئين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فريق نادي الوحدات الأردني على فريق نادي الشارقة بثلاثية نظيفة في ثاني أيام بطولة الشارقة الدولية للناشئين التي تتواصل هذه الأيام على الملعب الفرعي الاول في نادي الشارقة برعاية وشراكة استراتيجية مع مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع نادي الشارقة.

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