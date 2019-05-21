سعيد بن طحنون يتوج الجالية المغربية ببطولة النادي المصري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان فريق الجالية المغربية بكأس بطولة عام التسامح الرمضانية لسباعيات كرة القدم التي نظمها النادي المصري فرع مدينة العين في ملاعب استاد طحنون بن محمد بالقطارة طوال الأسبوعين الماضيين، وحل فريق المقام وصيفاً، واحتفظ فريق الجالية المغربية بلقب نسخة عام التسامح للمرة الثالثة توالياً.

وجاء التتويج ضمن احتفالية رائعة تخللتها فقرات غنائية وثقافية وتراثية تحت زخات الأمطار التي أضافت ألقاً تفاعلت معه الجماهير التي حضرت بكثافة في مدرجات ملعب القطارة.

حضر التتويج الشيخ سالم بن ركاض العامري وقنصل جمهورية مصر العربية أسامة حمدي إنابة عن السفير والدكتور أحمد آل سودينو رئيس مجلس إدارة النادي المصري فرع العين محمد جاهين ونائبه الدكتور يحيى محمود ومدير النادي حسام الشرقاوي والمدير المالي أيمن النجار.

وأعرب محسن عبدالعظيم رئيس اللجنة المنظمة للبطولةعن سعادتهم الكبيرة ببلوغ البطولة لخط النهاية بعد أسبوعين من التنافس الشريف بمشاركة 16 فريقاً.