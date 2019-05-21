فيصل عبد الله: تتويج «فهود زعبيل» رد على المشككين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال فيصل عبدالله محمد المدير الفني والإداري لفريق فهود زعبيل: رفعنا شعار المحافظة على البقاء في القمة والفوز بكأس بطولة قناة الشارقة الرياضية منذ الموسم الماضي ونجحنا في حسم اللقب عن جدارة واستحقاق والفوز بالبطولة رد على كل الذين شككوا في قيادتي وإدارتي لشؤون الفريق.

وعن نجوم الفريق القادمين من البرازيل قال: احسنا الاختيار ويمكن ان أشبههم لكم بلاعبي الشارقة الذين قادوا الفريق لدوري الخليج العربي من حيث الروح والمهارات والفن الكروي الراقي، أشكر كل الرعاة وشكر خاص إلى حمدان سعيد جابر الذي كان متواجداً مع الفريق في المباراة النهائية.