الروماني يوريل يتوج بلقب الشطرنج في بطولة زايد الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الروماني يوريل يورداكيسكو لقب أساتذة الشطرنج في «بطولة زايد الرياضية»، التي شهدت مشاركة خيرة لاعبي الشطرنج على المستويين الدولي والمحلي؛ وذلك بعد تفوقه على المشاركين بفارق نصف نقطة، محققاً هذا اللقب وسط منافسة شديدة من 5 لاعبين حتى النهاية، وحضر تتويج مسابقات الأساتذة والسيدات والناشئين حسين خوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، وسط متابعة كبيرة من قبل الحضور الذين حضروا اليوم الختامي لمنافسات الشطرنج، وحصل الأستاذ الدولي الروماني فيوريل يورداكيسكو على المركز الأول برصيد 7.5 نقطة.

وتساوى 5 من اللاعبين بالنقاط على المركز من الثاني وحتى المركز السادس برصيد 7 نقاط لكل منهم، وبعد إجراء عملية كسر التعادل حل في المركز الثاني الأستاذ الدولي التونسي كمال النجيلي، وفي المركز الثالث الأستاذ الدولي الكبير كايوموف سيرجي من أوزبكستان، وفي المركز الرابع الأستاذ الدولي الفلبيني جوليوس دي راموس، وحصل اللاعب سلطان الزعابي على جائزة أفضل نتيجة لاعب من دولة الإمارات.

وعلى مستوى السيدات توجت الفلبينية سان ايميرلاندا بالمركز الأول بست نقاط ونصف النقطة، وحلت في المركز الثاني اللاعبة الإماراتية عوشة مبارك الشامسي ب5.5 نقطة وحلت اللاعبة الهندية هارشافارديني في المركز الثالث برصيد 5.5 نقطة وفي المركز الرابع اللاعبة الفلبينية باتريكا سيليست واللاعبة كلثم مبارك الشامسي بالمركز الخامس، وحصلت اللاعبة لطيفة الدرمكي على جائزة أفضل نتيجة لاعبة من دولة الإمارات وحصلت اللاعبة نورة محمود الخوري من الإمارات على جائزة أفضل نتيجة لاعبة فئة 12 سنة، وحصلت اللاعبة روضة عيسى السركال من الإمارات على جائزة أفضل نتيجة لاعبة فئة 10 سنوات، وحصلت اللاعبة الريم الحمادي من الإمارات على جائزة أفضل نتيجة لاعبة فئة 8 سنوات.

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وعلى مستوى الناشئين نال لقب بطولة الناشئين الهندي سيرارام فينكاتيسان برصيد 5.5 نقطة، وحل الإماراتي راشد أبوبكر الحميري ثانياً ومواطنه أحمد وقاص ثالثاً وكريشنا سيراناث رابعاً من الهند، وحصل الإماراتي حميدان الزعابي على جائزة أفضل نتيجة لاعب إماراتي، وحصل اللاعب عيسى محمود الخوري من الإمارات على جائزة أفضل نتيجة لاعب فئة 12 سنة.

وحقق فريق جدة السعودي لهوكي الجليد لقب «بطولة زايد الرياضية» الأولى لهوكي الجليد، والتي أقيمت بصالة الرياضات الجليدية في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي بعد تغلبه على فريق ستورمز أبوظبي بنتيجة ( 3-2) في المباراة النهائية أمس الأول، فيما حقق المركز الثالث فريق البحرين؛ وذلك تحقيقه الفوز بثلاثية نظيفة على حساب ذيبز العين في اليوم الختامي للمنافسات التي انطلقت قبل 5 أيام، بمشاركة 6 فرق، وأقيمت مراسم تكريم الفريق عقب ختام المنافسات بحضور هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، وجمعة الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الجليدية إلى جانب عدد من موظفي الاتحاد ومتابعي هوكي الجليد، وتعد البطولة فرصة كبيرة لسيدات هوكي الجليد بإقامة النسخة الأولى لهذه المسابقة، بمشاركة فرق خليجية من البحرين والسعودية؛ بهدف نشر اللعبة على مستوى واسع في دول الخليج.

وتنطلق اليوم منافسات كرة قدم الرجال بمشاركة 16 فريقاً، تم تقسيمهم لأربع مجموعات؛ حيث تعد هذه المنافسات هي الأقوى والأكثر إثارة بين منافسات البطولة التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة في كل عام، وتشهد متابعة كبيرة من قبل الجماهير في جميع مبارياتها التي تقام على أرضية الخيمة الرمضانية في النادي وتقام المباريات يومياً حتى ختام البطولة يوم 28 مايو/أيار الجاري، وسيشهد أول أيام المنافسات إقامة 6 مباريات؛ حيث ستنطلق في التاسعة والنصف مساء مباريات المجموعة الأولى بمواجهة بنك أبوظبي التجاري 2 أمام شرطة أبوظبي.