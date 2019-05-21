المرزوقي: 7 مناطق في دبي تشهد المنافسات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صالح المرزوقي عضو اللجنة التنفيذية للدورة: «شهدت بطولات دورة ند الشبا ال13 نجاحاً كبيراً؛ حيث حظيت جميع البطولات بمتابعة جماهيرية كبيرة من مختلف الجنسيات والأعمار، وقد حرصنا على الوصول إلى مختلف الجماهير، وإقامة منافسات رياضية في مناطق تتناسب مع طبيعة كل بطولة، ومع تواجد الجاليات والرياضيين الذين يمارسون هذه الرياضات، ومع ارتفاع عدد البطولات وتنوعها فقد قمنا للمرة الأولى بإقامة المنافسات في 7 مناطق مختلفة بإمارة دبي تتوفر فيها الفرصة للاعبين للتنافس في أجواء جميلة وتتوفر الفرصة للجمهور للحضور يومياً لمتابعة المنافسات، كما أن هذا الأمر يبرز قيم التسامح؛ من خلال تنويع أماكن إقامة البطولات، بما يعزز من انتشار الحدث لأكبر شريحة في المجتمع».