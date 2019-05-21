بولندا بطلة كأس العالم للمبارزة للسيدات «دبي 2019»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

توجت بولندا ببطولة كأس العالم للمبارزة للسيدات «دبي 2019» بعد فوز فريقها على نظيره الولايات المتحدة الأمريكية «حامل اللقب» بنتيجة 41-28، في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت منافساتها بنجاح على صالة مكتوم بن محمد بن راشد، بنادي شباب الأهلي في دبي، ونظمها اتحاد الإمارات للمبارزة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبإشراف الاتحاد الدولي للمبارزة، وشاركت فيها 238 لاعبة، من 47 دولة حول العالم.

وكانت مسابقات الفرق شهدت تنافساً قوياً بين الفرق، ووصلت إلى المربع الذهبي فرق الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وبولندا، وإيطاليا، وانتهت مباراة أمريكا والصين في الدور نصف النهائي بفوز الفريق الأمريكي 45-35، كما فازت بولندا على إيطاليا في الدور نفسه بنتيجة 36-30، ليجمع النهائي منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية، والمنتخب البولندي مفاجأة البطولة الذي قدم عرضاً قوياً سيطر به على مجريات المباراة ليلحق الهزيمة بحامل اللقب بنتيجة 41-28، ويتوج بكأس العالم والميداليات الذهبية، ويحل فريق الولايات المتحدة الأمريكية ثانياً.

وجاءت إيطاليا في المركز الثالث بعد فوزها على الصين في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 30-29، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي اقتنصت فيه إيطاليا نقطة الفوز لتظفر بالمركز الثالث والميداليات البرونزية.

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وعقب انتهاء المنافسات توّج المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، الفريق البولندي الفائز بكأس العالم للفرق، ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية الحاصل على المركز الثاني، والمنتخب الإيطالي الحائز على المركز الثالث، بحضور الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، ومونيكا هاوو المراقب الفني من الاتحاد الدولي للمبارزة ورؤساء البعثات المشاركة في البطولة.

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، أن النجاح الذي حققته البطولة محصلة تعاون مثمر بين اتحاد الإمارات للمبارزة والمؤسسات الرياضية التي دعمته لتنظيم هذا الحدث العالمي الذي خرجت منه الإمارات بمكاسب عدة.

مشيراً إلى أن تنظيم الإمارات لبطولة كأس العالم للسيدات للمبارزة - الايبيه، والتي أسند الاتحاد الدولي للدولة تنظيمها لمدة 4 سنوات متتالية، تأكيد على مكانة الإمارات المرموقة لدى أسرة المبارزة العالمية، ويدل على ذلك مشاركة وفود 47 دولة في البطولة.

ووجه القاسمي الشكر للجنة المنظمة للبطولة على جهودها، وشكر مجلس دبي الرياضي والهيئة العامة للرياضة على دعمهما للاتحاد في تنظميه للبطولة للعام الثاني على التوالي، وكذلك نادي شباب الأهلي الذي احتضن فعاليات البطولة.