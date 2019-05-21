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نهضة بركان يصعق الزمالك بهدف في الوقت القاتل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز نهضة بركان المغربي على ضيفه الزمالك المصري، بهدف نظيف أمس الأول في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية)، في المباراة التي أقيمت في مدينة بركان المغربية.

ولم ينجح مهاجمو نهضة بركان والزمالك، في تسجيل أهداف من خلال الفرص العديدة التي سنحت لكليهما، طوال الوقت الأصلي من المباراة، حتى نجح المهاجم التوجولي لابا كودجو في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وتقام مباراة الإياب في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية يوم 26 مايو الجاري.

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وعبر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، عن حزنه للخسارة وقال: سوف نقاتل خلال مباراة العودة بالقاهرة من أجل تحقيق الفوز، وتعويض الخسارة، خاصة وأن هدفنا كان تحقيق نتيجة ايجابية بالمغرب.

من جانبه أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيصرف مكافأة للاعبي الفريق رغم الخسارة.

وقال: سأصرف المكافأة للاعبين كما وعدتهم لكنني لن أصرف مكافأة للجهاز الفني للفريق بسبب أخطائه في اللقاء.

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