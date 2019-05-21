الزمالك يعلن موافقة الأمن على حضور 60 ألف متفرج نهائي الكونفدرالية

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه تلقى موافقات أمنية بحضور 60 ألف مشجع في مباراة فريقه الكروي، أمام نهضة بركان المغربي، المقرر أقامتها يوم الأحد القادم على ستاد برج العرب، في إياب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

كما أوضح رئيس الزمالك، أنه سيتم طرح التذاكر للجماهير في مراكز بيع بالنادي الإسماعيلي، والنادي المصري البورسعيدي، ومنطقة السويس، غير محافظة الإسكندرية، ومقر نادي الزمالك.

وقد خسر الزمالك من نهضة بركان، بهدف قاتل أحرزه التوجولي لابا كودجا بالدقيقة 94 في مباراة الذهاب التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان.