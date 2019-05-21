تعرف على خطوات الحصول على بطاقة مشجع وحجز تذاكر كأس أمم أفريقيا

أعلنت شركة “تذكرتي” عن تشغيل نظام “تذكرتي” عبر شبكة الإنترنت، للحصول على بطاقة المشجع، وحجز التذاكر إلكترونيًا لكأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، والتي تستعد لها مصر بالفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 15 يوليو المقبل.

ولحصول المشجع على حجز التذاكر إلكترونيًا يلزم عليه تسجيل البيانات، وحصوله على بطاقة المشجع الFan ID، وهي التي تتييح له حجز التذاكر، وتكون بطاقة المشجع بمثابة جواز المرور من بوابات الاستدادات المختلفة أثناء البطولة، والتي تختلف عن تذكرة المباراة التي تم حجزها.

ويتم التسجيل عبر خطوات بسيطة، وهي الدخول على موقع “تذكرتي”، والضغط على التسجيل للحصول على بطاقة المشجع، وإدخال رقم الهاتف المحمول لتصل إليه رسالة نصية تحتوي على كود تشغيل التسجيل، وإدخاله بالخانة الظاهرة على الشاشة، ثم يبدأ النظام في طلب البيانات الشخصية للمشجع وفقًا للرقم القومي، وإرفاق ملف صورة شخصية، وملف لصورة بطاقة الرقم القومي، ويبدأ النظام في التحقق من البيانات المسجلة، وينتظر المستخدم وصول رسالة نصية أو بريد إلكتروني يصل عليه الرقم الخاص ببطاقة المشجع، وكلمة المرور على النظام، وبذلك يكون قد نجح التسجيل.

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ويقدر المشجع على الدخول للنظام باستخدام بطاقة المشجع وكلمة المرور، ويمكنه اختيار المباريات التي يرغب في حجزها، والدرجة التي يود الجلوس بها، ويتيح النظام الدفع باستخدام الوسائل التي تظهر للمشجع، وتدفع إلكترونيًا، ويحصل المشجع على طباقة بطاقة المشجع، والتذكرة التي قام بحجزها من خلال منافذ الطرح الآتية:

منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الأولى:

فروع أورانج التالية (مصر الجديدة، مدينة نصر، التجمع، الرحاب، الدقي، وسط المدينة، الزمالك، المهندسين، المنيل، العباسية، شبرا، 6 أكتوبر، الهرم، المعادي، المقطم، الإسكندرية، الإسماعيلة، السويس).

منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الثانية والثالثة:

(مركز شباب الجزيرة، مركز شباب الأولمبي بالمعادي، نادي مناخب السويس، مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، الحي السادس بأكتوبر، نادي أصحاب الجياد بسموحة، نادي الشمس).