ياسمين تيسير

حرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري على مشاركة جمهوره بصورة جديدة له. نشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للحظة دخوله إلى مقر معسكر الفريق. ووصل الفريق إلى أحد فنادق إسبانيا لخوض معسكر قبل مباراة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول رد فعل من محمد صلاح بعد وصوله إلى مقر معسكر ليفربول بـ إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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