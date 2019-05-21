محمد صلاح يفترش أرضية الطائرة.. ونجم ليفربول يعلق

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وثق زملاء النجم المصري محمد صلاح في نادى ليفربول الإنكليزي، لحظة نوم الفرعون المصري على الأرض في الطائرة أثناء توجه الفريق الأحمر إلى المعسكر التدريبي الذى سيقام في إسبانيا لمدة أسبوع.

وقام النجم الإنكليزي ألكسندر تشامبرلين زميل صلاح في ليفربول بنشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية في موقع "إنستغرام"، يظهر اللاعب المصري أثناء نومه في طائرة الفريق المتجهة إلى مدينة ماربيلا الإسبانية.

وأرفق تشامبرلين مقطع الفيديو بعبارة قال فيها: "مثل الطفل، صلاح نائم مثل الطفل، الملك المصري، انظروا إليه، هذا ما يفعله الملوك المصريون".

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وظهر صلاح في الفيديو وهو نائم في الطائرة، لكن سرعان ما التفت اللاعب للكاميرا، قبل أن يبتسم للموقف.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل كثيف في مواقع التواصل الاجتماعي، كما قام حساب نادي ليفربول باللغة العربية في موقع "إنستغرام" بنشره.

جدير بالذكر أن صلاح ورفاقه يستعدون لخوض نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

شاهد الفيديو:

