شكرا لقرائتكم خبر عن عمر صلاح يرتدي قفاز الإجادة رغم الهزيمة في المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الخسارة التي تعرض لها نادي الزمالك في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، إلا أن عمر صلاح حارس العرين الأبيض حظي بإشادة الجميع بعد المستوى الذي قدمه خلال المباراة.

جروس يُشيد بعمر صلاح فى غرف الملابس

حرص جروس على الإشادة بمستوى عمر صلاح حارس الزمالك فى غرف خلع الملابس، عقب انتهاء المباراة، مؤكدًا إنه قدم أداءً مميزًا ونجح فى التصدى للعديد من الهجمات الخطرة، ونجح فى الحفاظ على نظافة شباكه حتى الدقيقة الأخيرة للمباراة، إلا أن الهجمة المرتدة المتقنة التى شنها الفريق المغربى رفضت خروجه بشباك نظيفة.

أيمن طاهر يثني على الثبات الانفعالي لحارس الزمالك

علق أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك السابق على أداء عمر صلاح، قائلاً إن عمر صلاح أدى بشكل جيد وكان عنده برود وثبات إنفعالى جعله يتعامل مع هجمات الخصم بشكل هايل موضحًا أن تمركزات الحارس الشاب كانت صحيحة.

عمر صلاح رجل المهام الصعبة

المواقف تثبت أن عمر صلاح هو رجل المهام الصعبة بالقلعة البيضاء، حيث تعرض حارس الزمالك لعدد من الاختبارات الصعبة، حيث شارك فى العديد من المباريات بسبب إصابات حارسي الزمالك أو إيقافهما، وقدم مستوى مميزًا خلال المباريات التى شارك بها الشاب فى مقدمتها مباراة الزمالك والأهلى فى القمة 114 والتى خسرها الأبيض بثنائية نظيفة، ولكن صلاح قدم مستوى جيدًا وكان نجم المباراة.

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عمر صلاح لعب أيضًا مباراة الإسماعيلى فى نصف نهائى بطولة كأس مصر، ونجح فى قيادة فريقه للفوز برباعية والتأهل للمباراة النهائية وقدم مستوى مميزًا، وشارك فى مباريات بكأس مصر أيضًا أمام طلائع الجيش والمنيا ولم تتلق شباكه أى أهداف، وخلال المباريات السابقة التى خاضها صلاح كان أمينًا على مرمى الزمالك ولم يخذل جماهير القلعة البيضاء.