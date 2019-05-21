مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربى لمواجهة المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة ناديه التى تستعد لمواجهة المصرى البورسعيدى فى العاشرة مساء الثلاثاء على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري العام . Advertisements وضمت القائمة كل من : "أحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي وعبد الرحمن فاروق ومحمد موسي ومحمود حماده ومعاذ الحناوي واحمد يحيي ومحمد مسعد ومحمد رجب واحمد مجدي وعبد الرحمن بودي وحماده ناصر ومحمود عادل وغنام محمد ومحمد حسين عضل وكريم لالا وعلاء سلامة ومحمد عادل ووهاب انان وجيمس تيدي. ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 15 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 36 هدف فيما يحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك.

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