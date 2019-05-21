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دجلة يحشد 24 لاعبًا لمواجهة حرس الحدود فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق الكرة بنادى وادى دجلة، 24 لاعبًا لمواجهة حرس الحدود، على ستاد المقاولون العرب، فى العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، بالجولة الثالثة والثلاثين من الدورى الممتاز.

وضمت قائمة دجلة كلاً من:

محمد عبد المنصف، خالد وليد، أسامة العزب، دودى الجباس، مصطفى طلعت، محمد عبد العاطى، محمد هلال، إبراهيما نداى، يعقوبو، أحمد رمضان بيكهام، خالد رضا، حسام عرفات، محمد رضا، عمرو صالح، محمود مرعى، أحمد حسن، أيمن عادل، أحمد سعيد، إبراهيم عايش، رمزى خالد، محمد أشرف، بسام وليد، محمد جمال بيبو، بوزاس فاسيلوس.

ويحتل وادى دجلة المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى مثلهم وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 45 هدف فيما يحتل حرس الحدود المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 34 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

 

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