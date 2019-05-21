شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يستقبل بعثة نهضة بركان فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه سيكون متواجدًا في مطار القاهرة، لاستقبال مسئولي بعثة نهضة بركان المغربي، المقرر وصولها غدًا الأربعاء استعدادًا لمواجهة الأبيض فى إياب نهائى الكونفدرالية.

وقال رئيس الزمالك، إن الأشقاء المغاربة، ينتظرون استقبالا رائعا، وستكون المعاملة أكثر من رائعة، في ظل العلاقة الجيدة بين الشعبين المصرى والعربي، بخلاف التنظيم الذى سيظهر بصورة مشرفة فى المباراة.

وتلقى نادى الزمالك، إخطارا رسميا من مسئولى نادي نهضة بركان، بشأن برنامج الفريق المغربى فى القاهرة استعدادا لخوض لقاء إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقرر له يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب.

وتقرر وصول بعثة نهضة بركان إلى مطار القاهرة غدًا الأربعاء في الخامسة والنصف صباحا، على أن تستمر البعثة في القاهرة لمدة يوم، وطلب نهضة بركان من مسئولى النادي الأبيض توفير ملعب تدريب قريب من فندق إقامة البعثة بالقاهرة لخوض مرانه عليه يوم الأربعاء.

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وستتوجه بعثة نهضة بركان إلى الاسكندرية يوم الخميس 23 مايو في الثانية عشر ظهرا، على أن يتدرب على ملعب قريب من فندق الإقامة يومي الخميس والجمعة وطلبت بعثة الفريق المغربى توفير ملعب به أضواء كاشفة، على أن يؤدي الفريق تدريبه الأخير في العاشرة مساء السبت على ملعب برج العرب.

وكان نهضة بركان فاز على الزمالك في لقاء الذهاب الذي أقيم بالمغرب، بهدف دون رد، أحرزه التوجولى لابا كودجا فى الدقيقة 94.