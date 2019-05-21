شكرا لقرائتكم خبر عن لوك إيميل يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة ناديه التى تستعد لمواجهة الاتحاد السكندرى فى العاشرة مساء الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام . وضمت القائمة كلا من: "محمد بسام وحسن يوسف وعاصم صلاح وأحمد جعفر وتالا نداى وفرانك ستيفن وإحمد سمير وإسلام جمال ومحمد شعبان وخالد سطوحى وكابوريا وإسلام أجوجو وعمورى وعلى الفيل وأحمد سامى وبوشا وكريم طارق ومحمد رزق ومصطفى محمد". ويحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 38 هدفًا فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 38 هدف وتلقت شباكه 51 هدفًا .

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