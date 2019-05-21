شكرا لقرائتكم خبر عن مدير موقع "تذكرتي": زمن تواجد التذاكر عند المسئولين انتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد عزيز، المدير الإقليمي للشركة المنفذة لنظام "تذكرتي"، إن موقع "تذكرتي" يعمل على إصدار بطاقة المشجع، وحجز تذاكر حضور مباريات أمم أفريقيا، والهدف منه العمل بشكل أكثر تنظيما لمواجهة السوق السوداء، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة حددت عدد 5 تذاكر كحد اقصى لأى مشجع في المباراة الواحدة، ولا يستطيع حجز أكثر من ذلك.

وتستعد مصر لتنظيم منافسات أمم أفريقيا 2019، في الفترة بين 21 يونيو وحتى 15 من شهر يوليو المقبل.

وقال المدير الإقليمي للشركة المنفذة لنظام "تذكرتي"، خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر علي قناة "أون سبورت"، إن المشجع سيدخل على النظام باستخدام بطاقة المشجع وكلمة المرور، ويمكنه الدخول لاختيار المباريات التي يرغب الحجز بها، ويختار الدرجة التي يود الجلوس بها، ومكان جلوسه للتشجيع، مؤكداً أن زمن تواجد التذاكر مع المسئولين انتهى للأبد .

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت عن أسعار التذاكر والتى جاءت كالتالى.. 150 جنيها للدرجة الثالثة، و 400 جنيهاَ للدرجة الثانية و600 جنيهاً للدرجة الأولى و500 جنيهاً للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيها للمقصورة الرئيسية، على أن تكون أسعار تذاكر المباريات الأخرى التي لا يلعبها المنتخب المصري كالتالي: 100 جنيهاً للدرجة الثالثة، و300 جنيهاً للدرجة الثانية و500 جنيهاً للدرجة الأولى.

وأضاف المدير الإقليمي للشركة المنفذة لنظام "تذكرتي" ، أن هذا النظام سيستمر بعد بطولة أفريقيا وسيكون بداية حقيقية لعودة الجماهير بشكل منظم في الدوري المصري للموسم المقبل .