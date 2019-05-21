شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام عربي لمباراة بيراميدز والنجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد مباراة بيراميدز والنجوم في الدوري المقرر لها الأربعاء المقبل لطاقم حكام عربي . Advertisements كانت اللجنة قررت إسناد مباراة بتروجيت وسموحة في الأسبوع الـ 33 بالدوري آليوم إلى طاقم حكام صربي . كما قررت اللجنة تعيين طاقم حكام سلوفيني لمباراة دجلة وحرس الحدود في نفس الجولة مساء اليوم .

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