حكم صربي لمباراة بتروجت وسموحة.. وسلوفيني لدجلة والحرس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد مباراة بتروجت وسموحة في الأسبوع الـ33 بالدوري اليوم لطاقم حكام صربي.

تقام مباراة سموحة وبتروجت على ستاد المكس فى تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء فى مواجهة نارية بين الفريقين الباحثان عن النجاة من دوامة الهبوط لاسيما بعد خسارة بتروجت من الطلائع بهدف دون رد وخسارة سموحة من الأهلى بهدف دون رد فى اللحظات القاتلة .ويحتل سموحة المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 14 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 38 هدفًا فيما يحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 41 هدفًا

كما قررت اللجنة تعيين طاقم حكام سلوفيني لمباراة دجلة وحرس الحدود في نفس الجولة مساء اليوم.

تقام مباراة وادى دجلة وحرس الحدود على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء فى مواجهة صعبة للفريقين بعد تعادل وادى دجلة مع بيراميدز بهدف لكل فريق وفوز حرس الحدود على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل وادى دجلة المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى مثلهم وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 38 هدفًا وتلقت شباكه 45 هدفًا فيما يحتل حرس الحدود المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة.