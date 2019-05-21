شكرا لقرائتكم خبر عن جناح الإسماعيلى يكشف عن هدفه في كلاسيكو الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما هى ذكرياته أمام الأهلى؟ وما الهدف الذى يضعه مع الفريق؟ وهل هناك استعدادات خاصة للقمة؟.. محمد الشامى جناح الإسماعيلى يتحدث قبل قمة الدراويش والأهلي

ويلتقى الفريقان بعد غدٍ الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية ، فى إطار مؤجلات الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى المحلى.

كل ما يلى على لسان لاعب الزمالك والمصرى الأسبق.

-لعبت أمام الأهلى 4 مرات حينما كنت لاعبًا فى إنبى أيضًا مع المصرى والزمالك وأخيرًا لقاء الدور الأول ضمن صفوف الإسماعيلى.

-أول مباراة لعبتها ضد الأهلى خسرنا فيها 2-1، سجلت هدف فريقى الوحيد ضمن منافسات قبل النهائى لكأس مصر.

-دايما ما يكون التوفيق حليفى بتسجيل الأهداف حينما ألعب ضد الأهلى ،وهو ما اتمنى استمراره فى مواجهة الأربعاء المقبل.

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-احلم باستمرار التسجيل فى الأهلى واسعاد الجماهير، تعرضت لضعوط كبيرة خلال الفترة الماضية ساهمت فى ابتعادى عن مستوايا.

-بدأ استعيد مستوايا المعهود من خلال اصرارى وجهودى فى الملعب ، الفريق استعاد جانب من توازنه قبل لقاء كبير أمام الأهلى.

-فى رأيى أن الانتصار على الأهلى سيؤدى لاعادة البسمة لجماهير الإسماعيلى ، الجهاز الفنى الحالى على قدر كبير من الكفاءة ونجحو فى اعادة الثقة والتحفيز للاعبين.

-محمود جابر مدرب الفريق يتحدث معى باستمرار وحرص على تحفيزى من خلال مشاهدة مبارياتى السابقة التى تألقت فيها وقدمت فيها مستوى مميز ، من أجل زرع الروح والاصرار لدى مجددا.

-نستعد للقمة بكل جدية واصرار سعيًا لاستمرار النتائج الإيجابية، لم أقدم أى شىء حتى الأن للنادى الإسماعيلى.

-الإسماعيلى فريق كبير للغاية ويحتاج من الجميع جهود مضاعفة من أجل إعادته للمكانة المستحقة بين الكبار.