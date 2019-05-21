شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منفذ بيع تذاكر كأس الأمم الأفريقية بمجموعة السويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت مجموعة السويس لكأس الأمم الأفريقية مصر 2019، منفذ توزيع تذاكر مباريات المجموعة الخامسة التى تقام منافساتها بمحافظة السويس .
شيدت خيمة التذاكر داخل مقر نادى منتخب السويس بمنطقة الملاحة وبدأ العمل فى تنظيم المتطوعين لاستقبال حاجزى التذاكر من خلال الموقع الخاص بتذاكر البطولة الذى أعلنته اللجنة الرئيسية للبطولة اليوم ويتم من خلاله إدخال بيانات راغبي حجز التذاكر ثم استلامها من منفذ توزيع التذاكر.
كان مسئولو اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا قد أعلنوا عن موقع بطولة حجز التذاكر www.tazkarti.com.
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