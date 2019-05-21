شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يُعلن جاهزية خالد بوطيب لقيادة هجوم الزمالك أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، جاهزية المغربى خالد بوطيب، لقيادة هجوم فريقه فى المباراة المقبلة أمام نهضة بركان، بإياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم الأحد، على استاد برج العرب، وسط حضزر 60 ألف مشجع.

أضاف رئيس الزمالك، أن بوطيب تعافى من الإصابة التى تعرض لها بكدمة فى الركبة، وأصبح جاهزًا من الناحية الطبية لقيادة هجوم الزمالك أمام نهضة بركان، ويتوقف الأمر على قرار السويسرى كريستيان جروس.

ويغيب عمر السعيد عن الزمالك فى مباراة العودة، بسبب الإيقاف بعد الحصول على إنذار ثانى فى لقاء الذهاب، الذى أقيم على الملعب البلدى ببركان، وانتهى بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، أحرزه التوجولى لابا كودجا فى الدقيقة 94.