شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن موافقة الأمن على حضور 60 ألف متفرج نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه تلقى موافقات أمنية بحضور 60 ألف مشجع فى مباراة فريقه الكروى، أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لها الأحد المقبل على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
وأوضح رئيس الزمالك فى تصريحات تليفزيونية، إنه سيتم طرح التذاكر للجماهير فى مراكز بيع بالنادى الإسماعيليى، والنادى المصرى البورسعيدى، ومنطقة السويس، بخلاف محافظة الاسكندرية، ومقر نادى الزمالك.
وكان الزمالك خسر من نهضة بركان، بهدف قاتل أحرزه التوجولى لابا كودجا بالدقيقة 94 فى مباراة الذهاب التى جمعتهما على الملعب البلدى ببركان.
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